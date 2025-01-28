Россиянам в плену снова могут разрешить телефонные звонки, но есть нюанс

Право на звонки будут иметь военнопленные, подозреваемые или обвиняемые по уголовным делам

Российские военнопленные (Фото: ЕРА/STR)

Российским оккупантам снова разрешат телефонные звонки, находясь в украинском плену. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что при технической возможности и согласии Коордштаба российским пленным могут разрешить телефонные звонки.

Вызовы будут осуществляться через IP-телефонию с использованием специального программного обеспечения, находящегося в лагере.

Право на звонки будут иметь военнопленные, подозреваемые или обвиняемые по уголовным делам. Для этого требуется письменное разрешение следователя, прокурора или суда, а также согласование с Координационным штабом.

В сентябре 2024 года Украина запретила россиянам совершать телефонные звонки, находясь в плену.

Причиной такого решения было увеличение случаев жестокого обращения россиян с украинскими военнопленными.