Росіянам у полоні знову можуть дозволити телефонні дзвінки, але є нюанс

Право на дзвінки матимуть військовополонені, які є підозрюваними чи обвинуваченими у кримінальних справах

Російські військовополонені (Фото: ЕРА/STR)

Російським окупантам знову дозволять здійснювати телефонні дзвінки, перебуваючи в українському полоні. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Зазначається, що за технічної можливості та за згодою Коордштабу російським полоненим можуть дозволити телефонні дзвінки.

Дзвінки здійснюватимуться через IP-телефонію із використанням спеціального програмного забезпечення, яке є в таборі.

Право на дзвінки матимуть військовополонені, які є підозрюваними чи обвинуваченими у кримінальних справах. Для цього потрібен письмовий дозвіл від слідчого, прокурора чи суду, а також погодження з Координаційним штабом.

У вересні 2024 року Україна заборонила росіянам здійснювати телефонні дзвінки, перебуваючи у полоні.

Причиною такого рішення було збільшення випадків жорстокого поводження росіян з українськими військовополоненими.