Українські розвідники здобули радіоперехоплення, у якому російський окупант наказує стратити військовополоненого бійця Сил оборони. Такий запис опублікувало Головне управління розвідки.

Відомство пише, що російський воєнний злочинець належить до 64 окремої мотострілецької бригади 35 армії Збройних сил РФ.

"Головне завдання зараз – обнулити [полоненого]. Це найголовніше завдання", – наказує росіянин.

Словом "обнулити" загарбники у спілкуванні між собою називають страти.

Напередодні стало відомо, що росіяни могли стратити шістьох беззбройних українських військовополонених, відповідне відео поширилося у соцмережах. Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування за даним фактом.