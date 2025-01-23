ГУР опублікувало перехоплення, в якому росіянин наказує стратити українського полоненого
Українські розвідники здобули радіоперехоплення, у якому російський окупант наказує стратити військовополоненого бійця Сил оборони. Такий запис опублікувало Головне управління розвідки.
Відомство пише, що російський воєнний злочинець належить до 64 окремої мотострілецької бригади 35 армії Збройних сил РФ.
"Головне завдання зараз – обнулити [полоненого]. Це найголовніше завдання", – наказує росіянин.
Словом "обнулити" загарбники у спілкуванні між собою називають страти.
Напередодні стало відомо, що росіяни могли стратити шістьох беззбройних українських військовополонених, відповідне відео поширилося у соцмережах. Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування за даним фактом.
- Станом на 18 грудня 2024 року було підтверджено 177 страт українських військових, найбільше з них сталося у 2024 році.
- 6 січня 2025 року росіяни розстріляли полонених піхотинців у Волноваському районі.
- 17 січня захисники із Сил спецоперацій знищили та полонили росіян, які могли стратити бійців тероборони на одному з напрямків фронту.