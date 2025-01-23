ГУР опубликовал перехват, в котором россиянин приказывает казнить украинского пленного
Украинские разведчики получили радиоперехват, в котором российский оккупант приказывает казнить военнопленного бойца Сил обороны. Такую запись опубликовало Главное управление разведки.
Ведомство пишет, что российский военный преступник принадлежит к 64-й отдельной мотострелковой бригаде 35-й армии Вооруженных сил РФ.
"Главная задача сейчас – обнулить [пленного]. Это самая главная задача", – приказывает россиянин.
Словом "обнулить" захватчики в общении между собой называют казни.
Накануне стало известно, что россияне могли казнить шестерых безоружных украинских военнопленных, соответствующее видео распространилось в соцсетях. Офис генпрокурора начал досудебное расследование по данному факту.
- По состоянию на 18 декабря 2024 года было подтверждено 177 казней украинских военных, больше всего из них произошло в 2024 году.
- 6 января 2025 года россияне расстреляли пленных пехотинцев в Волновахском районе.
- 17 января защитники из Сил спецопераций уничтожили и пленили россиян, которые могли казнить бойцов теробороны на одном из направлений фронта.