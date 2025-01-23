Украинские разведчики получили радиоперехват, в котором российский оккупант приказывает казнить военнопленного бойца Сил обороны. Такую запись опубликовало Главное управление разведки.

Ведомство пишет, что российский военный преступник принадлежит к 64-й отдельной мотострелковой бригаде 35-й армии Вооруженных сил РФ.

"Главная задача сейчас – обнулить [пленного]. Это самая главная задача", – приказывает россиянин.

Словом "обнулить" захватчики в общении между собой называют казни.

Накануне стало известно, что россияне могли казнить шестерых безоружных украинских военнопленных, соответствующее видео распространилось в соцсетях. Офис генпрокурора начал досудебное расследование по данному факту.