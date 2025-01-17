"Расплата" от ССО: Уничтожены и взяты в плен морпехи РФ, расстрелявшие бойцов ТрО – видео

Оккупанты рассказали подробности происшествия и уже сотрудничают со следствием

Момент взятия в плен (скриншот видео)

Операторы сил специальных операций уничтожили и пленили россиян, которые могли казнить бойцов теробороны на одном из направлений фронта. Об этом сообщили в пресс-службе ССО и показали видео признания врагов.

Отмечается, что российские солдаты "10 числа" расстреляли двух бойцов ТрО, взятых в плен на одном из направлений. Одно из подразделений ССО спланировало операцию по уничтожению вражеской группы и возвращению тел украинских военных.

Спецназовцы уничтожили часть расстрельной группы, а других заставили сдаться в плен. Пленные оказались морпехами-контрактниками 40-й арктической бригады РФ, которые служат всего полтора месяца.

На допросе они признались, что пленили двух украинцев и доложили об этом командиру, а тот приказал их казнить.

"Ротный по рации приказал россиянам казнить украинских военных. Бойцы ТрО услышали это и бросились бежать, но по ним сразу открыли огонь российские военные с позывными Ярый, Лебедь, Бум и Белый. Троих последних операторы ССО ликвидировали", – говорится в сообщении.

Оккупант с позывным Ярый и еще двое вражеских солдат попали в плен и уже дают показания.

В ССО напомнили, что казнь военнопленных является военным преступлением и грубым нарушением Женевской конвенции. Они пообещали, что заслуженное наказание понесет каждый, кто совершает военные преступления против Украины.