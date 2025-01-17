"Розплата" від ССО: Знищено та взято у полон морпіхів РФ, які розстріляли бійців ТрО – відео
Оператори Сил спеціальних операцій знищили та полонили росіян, які могли стратити бійців тероборони на одному з напрямків фронту. Про це повідомили у пресслужбі ССО і показали відео зізнання ворогів.
Зазначається, що російські солдати "10 числа" розстріляли двох бійців ТрО, яких взяли у полон на одному з напрямків. Один із підрозділів ССО спланував операцію зі знищення ворожої групи та повернення тіл українських військових.
Спецпризначенці знищили частину розстрільної групи, а інших змусили здатися в полон. Полонені виявилися морпіхами-контрактниками 40 арктичної бригади РФ, які служать лише півтора місяця.
На допиті вони зізналися, що взяли у полон двох українців та доповіли про це командиру, а той наказав їх стратити.
"Ротний рацією наказав росіянам стратити українських військових. Бійці ТрО почули це та кинулися тікати, але по них одразу відкрили вогонь російські військові з позивними Ярий, Лебідь, Бум та Білий. Трьох останніх оператори ССО знищили", – йдеться у повідомленні.
Окупант із позивним Ярий та ще двоє ворожих солдатів потрапили у полон і вже дають свідчення.
У ССО нагадали, що страта військовополонених є воєнним злочином та грубим порушенням Женевської конвенції. Вони пообіцяли, що заслужене покарання понесе кожний, хто чинить воєнні злочини проти України.
- Станом на 18 грудня 2024 року було підтверджено 177 страт українських військових, найбільше з них сталося у 2024 році.
- 6 січня 2025 року росіяни розстріляли полонених піхотинців у Волноваському районі.