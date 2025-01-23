Россияне вызывали по одному шестерых пленных ВСУ и расстреливали на глазах у побратимов

По данным прокуратуры, очередное военное преступление россиян произошло во время штурма украинских позиций в Донецкой области

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Российские военные преступники снова расстреляли безоружных украинских военнопленных. Соответствующее видео распространилось в соцсетях, на него отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

На видео оккупанты собственноручно зафиксировали свое преступление – расстрел в спину шестерых украинских воинов, попавших в плен.

Видео обрывается, когда на земле лежит седьмой воин, его судьба неизвестна, отметил омбудсмен.

Расстрел каждого украинского пленного происходил на глазах у побратимов.

При этом оккупанты приказывали им "лежать и закрыть рот", а "оператор" преступления говорил: "Один – мой". Впоследствии видно, как он выпускает ряд пуль в спину одному из военнопленных.

Лубинец сообщил, что в очередной раз отправляет информацию о преступлении в Организацию объединенных наций и Красный Крест.

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по данному факту.

По предварительной информации, это произошло во время штурма позиций украинских войск в Донецкой области.

LIGA.net не публикует видео из этических соображений. Оно длится три с половиной минуты. В течение этого времени украинских пленных вызывают по одному и стреляют в спину. При этом оккупант, который убивал, очень кичился этим и просил, чтобы другой захватчик снимал его на видео, и сам дал ему телефон.

По состоянию на 18 декабря 2024 года было подтверждено 177 казней украинских военных, большинство из них произошли в 2024 году.

6 января 2025 года россияне расстреляли пленных пехотинцев в Волновахском районе.

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