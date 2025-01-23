Росіяни викликали по одному шістьох полонених ЗСУ і розстрілювали на очах у побратимів

За даними прокуратури, черговий воєнний злочин росіян стався під час штурму українських позицій у Донецькій області

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Російські воєнні злочинці знову розстріляли беззбройних українських військовополонених. Відповідне відео поширилось у соцмережах, на нього відреагував омбудсман Дмитро Лубінець.

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На відео окупанти власноруч зафіксували свій злочин – розстріл у спину шістьох українських воїнів, які потрапили у полон.

Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн, його доля невідома, зазначив омбудсман.

Розстріл кожного українського полоненого відбувався на очах у побратимів.

Водночас окупанти наказували їм "лежати та закрити рот", а "оператор" злочину казав: "Один – мій". Згодом видно, як він випускає низку куль у спину одному з військовополонених.

Лубінець повідомив, що вчергове надсилає інформацію про злочин до Організації об'єднаних націй і Червоного Хреста.

Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування за даним фактом.

За попередньою інформацією, це сталося під час штурму позицій українських військ на Донеччині.

LIGA.net не публікує відео з етичних міркувань. Воно триває три з половиною хвилини. Протягом цього часу українських полонених викликають по одному і стріляють у спину. Водночас окупант, який вбивав, дуже хизувався цим і просив, щоб інший загарбник знімав його на відео, та сам дав йому телефон.

Станом на 18 грудня 2024 року було підтверджено 177 страт українських військових, найбільше з них сталося у 2024 році.

6 січня 2025 року росіяни розстріляли полонених піхотинців у Волноваському районі.

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