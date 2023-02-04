Россияне активизировали разведку в акватории Черного моря – спикер ВСУ

Российские оккупанты активизировали разведку в акватории Черного моря и на южных территориях Украины. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Враг максимально собирает разведывательную информацию, активизировал беспилотные разведывательные аппараты, которые мы достаточно результативно сбиваем", – сказала Гуменюк.

По ее словам, российских дронов-разведчиков появляется все больше, в том числе из акватории Черного моря.

Гуменюк уточнила, что маршруты полетов БПЛА в основном проходят вдоль побережья в направлении Одесской и Николаевской области.

3 февраля Гуменюк сообщила, что российские оккупанты сейчас сосредоточены на боевых действиях на восточном направлении, но при этом сохраняется возможность неожиданного удара захватчиков на юге.

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Наталія Медведєва

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