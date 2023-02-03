Россияне сосредоточены на востоке, но могут нанести по югу неожиданный удар – спикер ВСУ
Российские оккупанты сейчас сосредоточены на боевых действиях на восточном направлении, но при этом сохраняется возможность неожиданного удара захватчиков на юге. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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"То, что они перебрасывают более подготовленные силы на восток – понятно, что там сейчас сконцентрирован их приоритет. Но южный регион всегда оставался у них в поле зрения – они не выпускают его из-под контроля и держат как дополнительное направление, по которому может быть нанесен, скажем так, неожиданный активный удар", – сказала Гуменюк.
Она подчеркнула, что Силы обороны готовы к любому развитию событий, продолжают тщательно отслеживать тактику врага.
По словам Гуменюк, тактика россиян постоянно изменяется, они постоянно маневрируют имеющимися ресурсами.
"Даже если наблюдать за корабельной группировкой – носители, даже без особых причин, могут появляться и заходить в пункты базирования", – пояснила спикер ВСУ.
- Сегодня утром Генштаб сообщил, что россияне наступают на четырех направлениях, даже неся большие потери.
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