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На Донбассе десантники и ПВО Сухопутных войск сбили три БПЛА оккупантов за день – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2023, 10:39
Скриншот видео
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Военнослужащие Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск сбили три беспилотника оккупантов за день. Соответствующее видео опубликовано в Facebook ДШВ.

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Как отмечается, военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины продолжают успешно уничтожать средства воздушного нападения противника.

"В частности, в этот день были успешно сбиты три разведывательных беспилотных летательных аппарата разных типов", – говорится в сообщении.

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Наталія Медведєва
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война Донбасс дроны
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