Россияне бросили на штурм Бахмута десантников, защитники отбивают атаки – Минобороны

Ситуация в Бахмуте остается крайне напряженной. Кроме вагнеровцев, россияне бросили на штурм кадровых десантников. Об этом написала в Telegram замминистра обороны Анна Маляр.

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"Враг предпринимает попытки задействовать не только вагнеровцев, но и профессиональные подразделения десантников. Непомерно большие потери личного состава врага не останавливают. Решения принимаются эмоционально", – написала Маляр.

Он отметила, что "нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника".

"Но каждое наше решение и каждый шаг остаются взвешенными. Командование Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" работает в зоне боевых действий и полностью владеет оперативной ситуацией на месте", – подчеркнула замминистра.

1 авпреля Маляр сообщила, что российские оккупанты в Бахмуте "имеют незначительные переменные успехи".

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Сергій Бережний

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