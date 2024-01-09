Россияне говорят, что два БпЛА залетели в Орел. Есть попадания по нефтебазе – фото
После обеда 9 января территорию российского города Орел атаковали беспилотники, один из которых попал в нефтебазу. Об этом сообщают российские местные Telegram-каналы и местные власти.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что на территории города "произошло падение" беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса. Начался пожар, который оперативно локализировали.
Предварительно беспилотник попал в резервуар с топливом, но, по данным россиян, "дальнейшего возгорания не было".
Telegram-канал Baza пишет, что атаке подверглась нефтебаза "Орелнефтепродукт".
Еще один дрон атаковал компанию "Орелэнерго", осуществляющую поставки и продажу электроэнергии по Орловской области.
По данным губернатора области, в результате падения второго беспилотника якобы пострадали три человека: у них осколочные ранения. Это подтверждают также другие российские Telegram-каналы, имеющие выходы на местные силовые структуры.
Учитывая фото с места происшествия, резервуар, вероятно, был пуст.
LIGA.net обратилась за комментарием к представителям украинской разведки.
От Орла до украинской границы по прямой 100 км.
- 15 декабря 2023 года российские пропагандисты сообщили о пожаре на донецкой нефтебазе.
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