Россияне говорят, что два БпЛА залетели в Орел. Есть попадания по нефтебазе – фото

Фото: соцсети

После обеда 9 января территорию российского города Орел атаковали беспилотники, один из которых попал в нефтебазу. Об этом сообщают российские местные Telegram-каналы и местные власти.

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что на территории города "произошло падение" беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса. Начался пожар, который оперативно локализировали.

Предварительно беспилотник попал в резервуар с топливом, но, по данным россиян, "дальнейшего возгорания не было".

Telegram-канал Baza пишет, что атаке подверглась нефтебаза "Орелнефтепродукт".

Еще один дрон атаковал компанию "Орелэнерго", осуществляющую поставки и продажу электроэнергии по Орловской области.

Фото: соцсети

По данным губернатора области, в результате падения второго беспилотника якобы пострадали три человека: у них осколочные ранения. Это подтверждают также другие российские Telegram-каналы, имеющие выходы на местные силовые структуры.

Учитывая фото с места происшествия, резервуар, вероятно, был пуст.

LIGA.net обратилась за комментарием к представителям украинской разведки.

Фото: соцсети

От Орла до украинской границы по прямой 100 км.

Карта: Google

15 декабря 2023 года российские пропагандисты сообщили о пожаре на донецкой нефтебазе.

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