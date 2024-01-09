Росіяни кажуть, що два БпЛА залетіли в Орел. Є влучання по нафтобазі — фото

Фото: соцмережі

Після обіду 9 січня територію російського міста Орел атакували безпілотники, один з яких влучив у нафтобазу. Про це повідомляють російські місцеві Telegram-канали та місцева влада.

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Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що на території міста "сталося падіння" безпілотника на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Почалася пожежа, яку оперативно локалізували.

Попередньо, безпілотник потрапив у резервуар із паливом, але, за даними росіян, "подальшого займання не сталося".

Telegram-канал Baza пише, що атаки зазнала нафтобаза "Орелнефтепродукт".

Ще один дрон атакував компанію "Ореленерго", яка здійснює постачання та продаж електроенергії в Орловській області.

Фото: соцмережі

За даними губернатора області, внаслідок падіння другого безпілотника нібито постраждали троє людей: у них осколкові поранення. Це підтверджують також інші російські Telegram-канали, які мають виходи на місцеві силові структури.

З огляду на фото з місця події, резервуар, імовірно, був порожнім.

LIGA.net звернулася за коментарем до представників української розвідки.

Фото: соцмережі

Від Орла до українського кордону по прямій 100 кілометрів.

Карта: Google

15 грудня 2023 року російські пропагандисти повідомили про пожежу на донецькій нафтобазі.

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