Росіяни кажуть, що два БпЛА залетіли в Орел. Є влучання по нафтобазі — фото
Після обіду 9 січня територію російського міста Орел атакували безпілотники, один з яких влучив у нафтобазу. Про це повідомляють російські місцеві Telegram-канали та місцева влада.
Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що на території міста "сталося падіння" безпілотника на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Почалася пожежа, яку оперативно локалізували.
Попередньо, безпілотник потрапив у резервуар із паливом, але, за даними росіян, "подальшого займання не сталося".
Telegram-канал Baza пише, що атаки зазнала нафтобаза "Орелнефтепродукт".
Ще один дрон атакував компанію "Ореленерго", яка здійснює постачання та продаж електроенергії в Орловській області.
За даними губернатора області, внаслідок падіння другого безпілотника нібито постраждали троє людей: у них осколкові поранення. Це підтверджують також інші російські Telegram-канали, які мають виходи на місцеві силові структури.
З огляду на фото з місця події, резервуар, імовірно, був порожнім.
LIGA.net звернулася за коментарем до представників української розвідки.
Від Орла до українського кордону по прямій 100 кілометрів.
- 15 грудня 2023 року російські пропагандисти повідомили про пожежу на донецькій нафтобазі.
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