Россияне мобилизуют заключенных "на борьбу с преступностью" на Донбассе – Генштаб
Российские оккупанты мобилизуют заключенных "на борьбу с преступностью" на Донбассе. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 3 августа.
Как отмечается, на оккупированной территории Донецкой области проводятся мероприятия по набору в подразделения внутренних войск лиц, отбывающих наказание либо задержанных за преступления легкой или средней тяжести.
"Установлено, что ранения во время боя осужденных не снимает с них судимости, а с находившихся под следствием подозрения будут сняты только при демобилизации", – сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что террористы группировки ДНР получили задачу на активизацию работы по борьбе с преступностью и пополнению на 1000 человек подразделений "внутренних войск" за счет подозреваемых в совершении уголовных правонарушений.
"Переаттестация для коллаборантов-полицейских, перешедших на сторону России, будет проведена после выполнения ими боевых задач в составе сводных батальонов внутренних войск так называемого "МВД ДНР", – сообщает Генштаб ВСУ.
- За сутки 2 августа российские оккупанты пытались вернуть позиции возле Курдюмовки, Андреевки и Клещиевки на Бахмутском направлении, а также у Старомайорского и Урожайного на Шахтерском.
Комментарии