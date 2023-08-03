Российские оккупанты мобилизуют заключенных "на борьбу с преступностью" на Донбассе. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 3 августа.

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Как отмечается, на оккупированной территории Донецкой области проводятся мероприятия по набору в подразделения внутренних войск лиц, отбывающих наказание либо задержанных за преступления легкой или средней тяжести.

"Установлено, что ранения во время боя осужденных не снимает с них судимости, а с находившихся под следствием подозрения будут сняты только при демобилизации", – сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что террористы группировки ДНР получили задачу на активизацию работы по борьбе с преступностью и пополнению на 1000 человек подразделений "внутренних войск" за счет подозреваемых в совершении уголовных правонарушений.

"Переаттестация для коллаборантов-полицейских, перешедших на сторону России, будет проведена после выполнения ими боевых задач в составе сводных батальонов внутренних войск так называемого "МВД ДНР", – сообщает Генштаб ВСУ.

За сутки 2 августа российские оккупанты пытались вернуть позиции возле Курдюмовки, Андреевки и Клещиевки на Бахмутском направлении, а также у Старомайорского и Урожайного на Шахтерском.

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