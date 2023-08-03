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Росіяни мобілізують ув'язнених "на боротьбу зі злочинністю" на Донбасі – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 07:49
Росіяни мобілізують ув'язнених
Російські окупанти (Фото: EPA)

Російські окупанти мобілізують ув'язнених "на боротьбу зі злочинністю" на Донбасі – Генштаб. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України вранці 3 серпня.

Як зазначається, на окупованій території Донецької області проводяться заходи щодо набору до підрозділів внутрішніх військ осіб, які відбувають покарання або затримані за злочини легкої чи середньої тяжкості.

"Встановлено, що поранення під час бою засуджених осіб не знімає з них судимості, а з осіб,  які перебували під слідством, підозри будуть зняті тільки під час демобілізації", – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що терористи угруповання ДНР отримали завдання на активізацію роботи з боротьби зі злочинністю та поповнення на 1000 осіб підрозділів "внутрішніх військ", використовуючи підозрюваних у скоєнні кримінальних правопорушень.

"Переатестацію для колаборантів-поліцейських, які перейшли на бік Росії, буде проведено після виконання ними бойових завдань у складі зведених батальйонів внутрішніх військ так званого "МВД ДНР", – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Наталія Медведєва
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війнаДонбас
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