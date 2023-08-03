Генштаб: Росіяни намагалися повернути позиції південніше Бахмута й біля Старомайорського – карта

Минулої доби російські окупанти намагалися повернути позиції біля Курдюмівки, Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку, а також біля Старомайорського та Урожайного на Шахтарському. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України вранці 3 серпня.

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Як зазначається, минулої доби сталося 44 бойових зіткнення.

На Бахмутському напрямку окупанти зробили безуспішні спроби відновити втрачене становище на захід від Курдюмівки, на південь від Андріївки та на захід від Кліщіївки Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар'їнка.

На Шахтарському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене становище на захід від Старомайорського і на північ від Урожайного.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Ракетні війська та артилерія уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, радіолокаційну станцію, три пункти управління, район зосередження озброєння та військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, район зосередження особового складу та два склади боєприпасів ворога.

2 серпня Генштаб повідомив, що росіян вибили з позицій під Авдіївкою.

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