RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: Росіяни намагалися повернути позиції південніше Бахмута й біля Старомайорського – карта

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 07:11
Генштаб: Росіяни намагалися повернути позиції південніше Бахмута й біля Старомайорського – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські окупанти намагалися повернути позиції біля Курдюмівки, Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку, а також біля Старомайорського та Урожайного на Шахтарському. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України вранці 3 серпня.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як зазначається, минулої доби сталося 44 бойових зіткнення.

На Бахмутському напрямку окупанти зробили безуспішні спроби відновити втрачене становище на захід від Курдюмівки, на південь від Андріївки та на захід від Кліщіївки Донецької області.

Генштаб: Росіяни намагалися повернути позиції південніше Бахмута й біля Старомайорського – карта

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар'їнка.

Генштаб: Росіяни намагалися повернути позиції південніше Бахмута й біля Старомайорського – карта

На Шахтарському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене становище на захід від Старомайорського і на північ від Урожайного.

Генштаб: Росіяни намагалися повернути позиції південніше Бахмута й біля Старомайорського – карта

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Ракетні війська та артилерія уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, радіолокаційну станцію, три пункти управління, район зосередження озброєння та військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, район зосередження особового складу та два склади боєприпасів ворога.

Читайте також: Був "дуже потужний" вибух у Гвардійському під Сімферополем, де аеродром: відео/фото з Криму

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війназведенняГенштаб
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 