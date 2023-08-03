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Генштаб: Россияне пытались вернуть позиции южнее Бахмута и у Старомайорского – карта

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 07:11
Генштаб: Россияне пытались вернуть позиции южнее Бахмута и у Старомайорского – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские оккупанты пытались вернуть позиции у Курдюмовки, Андреевки и Клещиевки на Бахмутском направлении, а также у Старомайорского и Урожайного на Шахтерском. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 3 августа.

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Как отмечается, за прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения.

На Бахмутском направлении оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области.

Генштаб: Россияне пытались вернуть позиции южнее Бахмута и у Старомайорского – карта

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

Генштаб: Россияне пытались вернуть позиции южнее Бахмута и у Старомайорского – карта

На Шахтерском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного.

Генштаб: Россияне пытались вернуть позиции южнее Бахмута и у Старомайорского – карта

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и три – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, радиолокационную станцию, три пункта управления, район сосредоточения вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, район сосредоточения личного состава и два склада боеприпасов врага.

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Наталья Медведева
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