Россияне на "Тиграх" и в форме ВСУ пытались захватить наш наблюдательный пост – ОК Юг
24 мая на южном направлении состоялось боевое столкновение со специфической группой вражеских сил. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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Инцидент произошел на северо-востоке Николаевской области, в направлении Кривого Рога.
"Противник при поддержке двух боевых бронированных машин "Тигр" под прикрытием минометного огня пытался захватить наш наблюдательный пост. При этом, на рашистах была военная форма ВСУ", – сообщает ОК Юг.
Украинские военные отбили атаку, враг отступил, четверо россиян были уничтожены.
Всего за сутки на южном направлении ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили 33 россиян и семь единиц бронированной и автомобильной техники.
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