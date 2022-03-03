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Россияне набрали на Донбассе людей для штурма Одессы и Киева "пушечным мясом" – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 15:59
Россияне набрали на Донбассе людей для штурма Одессы и Киева
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Российское военное руководство мобилизовало на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей местных жителей для захватнической войны против Украины. Об этом военном преступлении сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Большинство из этих людей имеют российские паспорта. Из них формируют подразделения для штурма населенных пунктов на свободной территории Украины.

"Сейчас часть наших земляков перебрасывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы. Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве "пушечного мяса", – сообщил подробности Залужный.

Такие действия россиян – военное преступление и вопиющее нарушение Конвенции о защите гражданского населения во время войны, подчеркнул он.

Помимо этого, резюмировал главком ВСУ, это также очередное доказательство полного подчинения "армий ЛДНР" 8-й армии ВС РФ.

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Евгений Пилипенко
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Донбасс Валерий Залужный
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