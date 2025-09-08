Россияне начали массированно минировать Херсон "лепестками" – фото

Местных призвали быть крайне внимательными во время передвижения, поскольку мины могут сдетонировать в любую минуту

Противопехотные мины (Фото: facebook.com/khersonpolice.official)

В ночь на 8 сентября россияне дистанционно заминировали противопехотными минами части жилых районов в Херсоне. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Правоохранители отмечают, что "мини-лепестки" обнаружены в районе перекрестка проспекта Независимости и улицы Перекопской. Также на улице Университетской в районе площади Ивана Мозгового и перекрестка с улицей Субботы.

Еще один случай минирования зафиксирован на улице Украинской между Кременчугской и Ладычука.

В полиции отмечали, что 5 и 6 сентября также фиксировали "лепестки" в жилых кварталах Днепровского района Херсона.

"Мины ПФМ-1С оснащаются самоликвидатором. Поэтому могут сдетонировать в любую минуту даже без контакта с ними", – отметили в полиции.

Местных призвали быть крайне внимательными во время передвижения.