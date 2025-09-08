Росіяни почали масовано мінувати Херсон "пелюстками" – фото
У ніч проти 8 вересня росіяни дистанційно замінували протипіхотними мінами частини житлових районів у Херсоні. Про це повідомляє поліція Херсонської області.
Правоохоронці зазначають, що "мініпелюстки" виявлено в районі перехрестя проспекту Незалежності та вулиці Перекопської. Також на вулиці Університетській в районі площі Івана Мозгового та перехрестя з вулицею Суботи.
Ще один випадок мінування зафіксовано на вулиці Українській між Кременчуцькою та Ладичука.
У поліції також зазначали, що 5 та 6 вересня теж фіксували "пелюстки" у житлових кварталах Дніпровського району Херсона.
"Міни ПФМ-1С оснащуються самоліквідатором. Тож можуть здетонувати будь-якої хвилини навіть без контакту з ними", – наголосили в поліції.
Місцевих закликали бути вкрай уважними під час пересування.
- 26 серпня повідомлялося, що росіяни активно б’ють дронами по трасі Херсон – Миколаїв. Її можуть перекривати.
- 5 вересня росіяни вбили "фермера з рушницею" Олександра Гордієнка у Херсонській області. Ворог атакував дроном автівку, в якій він працював у полі.
Коментарі (0)