Росіяни почали масовано мінувати Херсон "пелюстками" – фото

Протипіхотні міни (Фото: facebook.com/khersonpolice.official)

У ніч проти 8 вересня росіяни дистанційно замінували протипіхотними мінами частини житлових районів у Херсоні. Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Правоохоронці зазначають, що "мініпелюстки" виявлено в районі перехрестя проспекту Незалежності та вулиці Перекопської. Також на вулиці Університетській в районі площі Івана Мозгового та перехрестя з вулицею Суботи.

Ще один випадок мінування зафіксовано на вулиці Українській між Кременчуцькою та Ладичука.

У поліції також зазначали, що 5 та 6 вересня теж фіксували "пелюстки" у житлових кварталах Дніпровського району Херсона.

"Міни ПФМ-1С оснащуються самоліквідатором. Тож можуть здетонувати будь-якої хвилини навіть без контакту з ними", – наголосили в поліції.

Місцевих закликали бути вкрай уважними під час пересування.