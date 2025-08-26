Росіяни активно б’ють дронами по трасі Херсон – Миколаїв. Її можуть перекривати
У Херсонській області мешканців закликають уникати поїздок трасою Херсон – Миколаїв, оскільки російські війська почали активно атакувати її безпілотниками. У разі фіксації ворожих дронів рух перекриватимуть, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Голова Херсонської ОВА зазначив, що росіяни цілеспрямовано атакують цивільний транспорт на трасі М-14 Херсон – Миколаїв. Через це на автошляху можливі обмеження руху.
"У разі фіксації ворожих дронів автошлях перекриватимуть тимчасово. Прошу врахувати це під час планування поїздок і за можливості обирати інший маршрут", – повідомив Прокудін.
У Херсонській ОВА повідомили зранку 26 серпня, що орієнтовно о 07:00 на цій трасі між селами Клапая та Чорнобаївка російські військові атакували з дрона чергове авто.
Внаслідок удару постраждали 47-річний медичний директор і 38-річна лікарка одного із закладів охорони здоров’я.
Попередньо, вони дістали вибухові травми. Потерпілі самостійно звернулися до лікарні, де вони отримують необхідну меддопомогу.
Увечері 25 серпня російські війська на трасі Херсон – Миколаїв атакували дроном авто органів прокуратури. Внаслідок удару постраждало двоє працівників.
- Росіяни регулярно атакують Херсон і правобережжя області. Зокрема, 9 липня вони вбили дроном однорічного хлопчика й поранили бабусю дитини у селі Правдине. Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що захисникам вдалося знищити окупантів, відповідальних за цю атаку.
- 23 липня міська військова адміністрація повідомила у відповідь на запит LIGA.net, що станом на другу половину липня російські окупанти, використовуючи авіабомби й дрони, поранили та вбили людей у Херсоні більше, аніж за весь 2024 рік.
