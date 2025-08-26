Росіяни активно б’ють дронами по трасі Херсон – Миколаїв. Її можуть перекривати

Тільки зранку 26 серпня росіяни атакували авто цивільних на трасі М-14, постраждало двоє людей

Траса Херсон – Миколаїв (Ілюстративне фото: wikipedia.org)

У Херсонській області мешканців закликають уникати поїздок трасою Херсон – Миколаїв, оскільки російські війська почали активно атакувати її безпілотниками. У разі фіксації ворожих дронів рух перекриватимуть, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Голова Херсонської ОВА зазначив, що росіяни цілеспрямовано атакують цивільний транспорт на трасі М-14 Херсон – Миколаїв. Через це на автошляху можливі обмеження руху.

"У разі фіксації ворожих дронів автошлях перекриватимуть тимчасово. Прошу врахувати це під час планування поїздок і за можливості обирати інший маршрут", – повідомив Прокудін.

У Херсонській ОВА повідомили зранку 26 серпня, що орієнтовно о 07:00 на цій трасі між селами Клапая та Чорнобаївка російські військові атакували з дрона чергове авто.

Внаслідок удару постраждали 47-річний медичний директор і 38-річна лікарка одного із закладів охорони здоров’я.

Попередньо, вони дістали вибухові травми. Потерпілі самостійно звернулися до лікарні, де вони отримують необхідну меддопомогу.

Увечері 25 серпня російські війська на трасі Херсон – Миколаїв атакували дроном авто органів прокуратури. Внаслідок удару постраждало двоє працівників.