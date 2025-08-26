РФ активно бьет дронами по трассе Херсон – Николаев. Ее могут перекрывать
В Херсонской области жителей призывают избегать поездок по трассе Херсон – Николаев, поскольку российские войска начали активно атаковать ее беспилотниками. В случае фиксации вражеских дронов движение будут перекрывать, сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Председатель Херсонской ОГА отметил, что россияне целенаправленно атакуют гражданский транспорт на трассе М-14 Херсон – Николаев. Из-за этого на автодороге возможны ограничения движения.
"В случае фиксации вражеских дронов автодорогу будут перекрывать временно. Прошу учесть это при планировании поездок и по возможности выбирать другой маршрут", – сообщил Прокудин.
В Херсонской ОГА сообщили утром 26 августа, что ориентировочно в 07:00 на этой трассе между селами Клапая и Чернобаевка российские военные атаковали с дрона очередное авто.
В результате удара пострадали 47-летний медицинский директор и 38-летняя врач одного из учреждений здравоохранения.
Предварительно, они получили взрывные травмы. Пострадавшие самостоятельно обратились в больницу, где им оказывают необходимую медпомощь.
Вечером 25 августа российские войска на трассе Херсон – Николаев атаковали дроном авто органов прокуратуры. В результате удара пострадали два работника.
- Россияне регулярно атакуют Херсон и правобережье области. В частности, 9 июля они убили дроном годовалого мальчика и ранили бабушку ребенка в селе Правдино. Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что защитникам удалось уничтожить оккупантов, ответственных за эту атаку.
- 23 июля городская военная администрация сообщила в ответ на запрос LIGA.net, что по состоянию на вторую половину июля российские оккупанты, используя авиабомбы и дроны, ранили и убили людей в Херсоне больше, чем за весь 2024 год.
