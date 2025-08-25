Россия атаковала авто прокуратуры в Херсонской области – двое работников пострадали
Российские войска вечером 25 августа атаковали дроном автомобиль органов прокуратуры в Херсонской области. В результате удара пострадали двое работников, сообщили в Офисе генерального прокурора.
Россияне нанесли удар беспилотником по машине около 18:30 на трассе Николаев – Херсон.
В результате атаки ранен 58-летний водитель, пострадал также 38-летний прокурор отдела. Сейчас оба доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
- Россия не впервые атакует работников государственных структур. Ранее под ударами оказывались спасатели. В частности, в ночь на 5 июня оккупанты обстреляли чрезвычайников, которые тушили пожар в Славянске.
- В результате массированной комбинированной атаки россиян на Киев в ночь на 6 июня погибли трое работников ГСЧС.
- 6 июля российские оккупанты атаковали спасателей во время выполнения задач в Харькове и Херсоне 6 июля.
Комментарии (0)