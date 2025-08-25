Россия атаковала авто прокуратуры в Херсонской области – двое работников пострадали

В результате российской атаки ранен 58-летний водитель, пострадал также 38-летний прокурор отдела

Российская атака на авто прокуратуры (Фото: facebook.com/pgo.gov.ua)

Российские войска вечером 25 августа атаковали дроном автомобиль органов прокуратуры в Херсонской области. В результате удара пострадали двое работников, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Россияне нанесли удар беспилотником по машине около 18:30 на трассе Николаев – Херсон.

В результате атаки ранен 58-летний водитель, пострадал также 38-летний прокурор отдела. Сейчас оба доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.