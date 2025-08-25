Росія атакувала авто прокуратури на Херсонщині – двоє працівників постраждали

Російська атака на авто прокуратури (Фото: facebook.com/pgo.gov.ua)

Російські війська увечері 25 серпня атакували дроном авто органів прокуратури у Херсонській області. Внаслідок удару постраждало двоє працівників, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Росіяни завдали удару безпілотником по автівці близько 18:30 на трасі Миколаїв – Херсон.

Унаслідок атаки поранено 58-річного водія, постраждав також 38-річний прокурор відділу. Наразі обидва доправлені до лікарні для надання медичної допомоги.