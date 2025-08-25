Росія атакувала авто прокуратури на Херсонщині – двоє працівників постраждали
Російські війська увечері 25 серпня атакували дроном авто органів прокуратури у Херсонській області. Внаслідок удару постраждало двоє працівників, повідомили в Офісі генерального прокурора.
Росіяни завдали удару безпілотником по автівці близько 18:30 на трасі Миколаїв – Херсон.
Унаслідок атаки поранено 58-річного водія, постраждав також 38-річний прокурор відділу. Наразі обидва доправлені до лікарні для надання медичної допомоги.
- Росія не вперше атакує працівників державних структур. Раніше під ударами опинялися рятувальники. Зокрема, у ніч проти 5 червня окупанти обстріляли надзвичайників, які гасили пожежу в Слов’янську.
- Внаслідок масованої комбінованої атаки росіян на Київ у ніч проти 6 червня загинули троє працівників ДСНС.
- 6 липня російські окупанти атакували рятувальників під час виконання завдань у Харкові та Херсоні 6 липня.
