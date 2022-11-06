Россияне нанесли ракетный удар по жилому кварталу Запорожья: начался пожар
06.11.2022, 01:46
Запорожье (скриншот из видео Александр Кохтов, YouTube)
Россияне ударили по Запорожью в ночь на 6 ноября, в результате чего возник пожар в одном из жилых кварталов областного центра. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Около 00:30 в Запорожье было слышно несколько взрывов. Позднее Куртев сообщил, что россияне снова коварно атаковали город – вражеским обстрелам подвергся жилой квартал.
Из-за атаки там возник пожар. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух уточнил, что армия РФ нанесла ракетный удар по городу, и не исключены повторные атаки.
С 01:24 в Запорожье снова объявлена воздушная тревога.
- Россияне регулярно бьют по Запорожью и населенным пунктам области, зачастую используя для атак зенитно-ракетные системы С-300. Также оккупанты запускают по региону "шахеды".
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии