Россияне нанесли ракетный удар по жилому кварталу Запорожья: начался пожар

Россияне ударили по Запорожью в ночь на 6 ноября, в результате чего возник пожар в одном из жилых кварталов областного центра. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

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Около 00:30 в Запорожье было слышно несколько взрывов. Позднее Куртев сообщил, что россияне снова коварно атаковали город – вражеским обстрелам подвергся жилой квартал.

Из-за атаки там возник пожар. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух уточнил, что армия РФ нанесла ракетный удар по городу, и не исключены повторные атаки.

С 01:24 в Запорожье снова объявлена воздушная тревога.

Россияне регулярно бьют по Запорожью и населенным пунктам области, зачастую используя для атак зенитно-ракетные системы С-300. Также оккупанты запускают по региону "шахеды".

Оксана Житнюк

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