UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне нанесли ракетный удар по жилому кварталу Запорожья: начался пожар

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2022, 01:46
Россияне нанесли ракетный удар по жилому кварталу Запорожья: начался пожар - Фото
Запорожье (скриншот из видео Александр Кохтов, YouTube)

Россияне ударили по Запорожью в ночь на 6 ноября, в результате чего возник пожар в одном из жилых кварталов областного центра. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Около 00:30 в Запорожье было слышно несколько взрывов. Позднее Куртев сообщил, что россияне снова коварно атаковали город – вражеским обстрелам подвергся жилой квартал.

Из-за атаки там возник пожар. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух уточнил, что армия РФ нанесла ракетный удар по городу, и не исключены повторные атаки.

С 01:24 в Запорожье снова объявлена воздушная тревога.

  • Россияне регулярно бьют по Запорожью и населенным пунктам области, зачастую используя для атак зенитно-ракетные системы С-300. Также оккупанты запускают по региону "шахеды".
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар Запорожье
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 