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Россияне нанесли ракетный удар по Сумской области – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 13:15
Россияне нанесли ракетный удар по Сумской области – фото - Фото
Фото: t.me/ermaka2022

В Сумской области россияне обстреляли поселок Знобь-Новгородское. Один гражданский погиб, четверо ранены. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его информации, ракетный удар нанесен по территории местного профессионально-аграрного лицея.

Россияне нанесли ракетный удар по Сумской области – фото

Россияне нанесли ракетный удар по Сумской области – фото
  • Утром 13 марта российские оккупанты обстреляли село Куцурубской общины Николаевского района, убили двух человек, ранили троих.

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Вадим Ребрина
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