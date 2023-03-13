Россияне нанесли ракетный удар по Сумской области – фото
13.03.2023, 13:15
Фото: t.me/ermaka2022
В Сумской области россияне обстреляли поселок Знобь-Новгородское. Один гражданский погиб, четверо ранены. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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По его информации, ракетный удар нанесен по территории местного профессионально-аграрного лицея.
- Утром 13 марта российские оккупанты обстреляли село Куцурубской общины Николаевского района, убили двух человек, ранили троих.
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