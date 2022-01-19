"Россияне не вернут Крым". МИД осудил заявление вице-премьера Словакии, требует извинений

В Министерстве иностранных дел считают неприемлемым заявление вице-премьера, министра экономики Словакии Рихарда Сулика – "россияне не вернут Крым", поэтому "нужно не вводить санкции, а продолжать торговать", – что подвергает сомнению территориальную целостность Украины. Об этом в комментарии Liga.net сообщили в МИД.

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"Разговоры о возвращении в business as usual из РФ, грубо нарушившей международное право, захватив силой Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, лишь пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии", – заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что комментарии словацкого чиновника диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС в условиях российской агрессии против Украины.

"Обидно, что чиновник дружественного нам государства, с которым у нас высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимание наложенных на Российскую Федерацию санкций", – подчеркнули в МИД.

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Украинская дипломатия потребовала "публичного опровержения Суликом своих высказываний, которые не способствуют развитию дружеских украинско-словацких отношений".

В интервью словацкому изданию Pravda Сулик заявил, что "россияне не вернут Крым", а введенные санкции против России "наносят ущерб экономике Словакии".

"Страны должны торговать между собой. Некоторые наши словацкие экспортеры понесли убытки. Санкции причиняют вред, а россияне ни в коем случае не вернут Крым. Нужно смотреть вперед и строить отношения", – сказал Сулик.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Цель Кремля – дестабилизировать Украину, в том числе изнутри, через пособников и агентуру. Задача оккупантов: чтобы Украина признала субъектность их террористических образований ДНР/ЛНР, и влиять через них на внешнюю политику страны.

2 ноября 2021 года Словакия стала еще одним государством Евросоюза, которое подписало декларацию о признании европейской перспективы Украины.

Александр Матвиенко

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