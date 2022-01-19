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В РФ уверяют – "не собираемся нападать на Украину", риска большой войны в Европе не видят

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 15:17
В РФ уверяют –
Сергей Рябков (Фото: EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI)

Главный переговорщик от Москвы на недавней встрече с США Сергей Рябков уверяет, что Россия "не собирается вторгаться в Украину". Об этом он заявил на площадке российского дискуссионного клуба Валдай.

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"Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться в Украину", — заявил он.

При этом замглавы российского МИД добавил, что якобы "нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь".

Эти слова прозвучали на фоне беспрецедентного стягивания войск РФ к границам Украины и активизации оккупационных контингентов в Крыму и ОРДЛО. По различным данным, вдоль границы страны сосредоточено не менее 100 000 солдат страны-агрессора.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Цель Кремля – дестабилизировать Украину, в том числе изнутри, через пособников и агентуру. Задача оккупантов: чтобы Украина признала субъектность их террористических образований ДНР/ЛНР, и влиять через них на внешнюю политику страны.

Читайте также: Что мотивирует РФ угрожать миру величайшей войной на континенте с 1945-го

Яна Катасонова
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