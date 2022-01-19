В РФ уверяют – "не собираемся нападать на Украину", риска большой войны в Европе не видят
Главный переговорщик от Москвы на недавней встрече с США Сергей Рябков уверяет, что Россия "не собирается вторгаться в Украину". Об этом он заявил на площадке российского дискуссионного клуба Валдай.
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"Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться в Украину", — заявил он.
При этом замглавы российского МИД добавил, что якобы "нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь".
Эти слова прозвучали на фоне беспрецедентного стягивания войск РФ к границам Украины и активизации оккупационных контингентов в Крыму и ОРДЛО. По различным данным, вдоль границы страны сосредоточено не менее 100 000 солдат страны-агрессора.
- В ноябре 2021 года на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требовала от НАТО отказаться от расширения на восток и грозила военным ответом в случае отказа.
- 7 декабря Байден и Путин провели встречу по защищенному каналу видеосвязи, основной темой была Украина. После этого Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток.
- 9-13 января 2022 года в Европе прошел ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ. LIGA.net вела хронику.
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