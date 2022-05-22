Россияне обстреливают Николаев кассетными снарядами
22.05.2022, 00:50
Александр Сенкевич (Скриншот видео НІС-ТВ/Youtube)
Российские оккупанты обстреливают Николаев кассетными снарядами. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
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"В Николаеве раздаются взрывы кассетных снарядов. Друзья, будьте максимально осторожны! Соблюдайте правила двух стен!", – написал Сенкевич в Телеграм.
- 21 мая россияне ударили ракетой по базе строительной компании в Николаевской области.
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