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Россияне обстреляли Часов Яр и Торецк из артиллерии: есть жертвы

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 18:30
Россияне обстреляли Часов Яр и Торецк из артиллерии: есть жертвы - Фото
Андрей Ермак (Фото- t.meermaka2022)

Российские оккупанты обстреляли города Часов Яр и Торецк Донецкой области. Погибли два мирных жителя. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли Часов Яр и Торецк из артиллерии. В городе Часов Яр погиб гражданский мужчина, а в Торецке террористы убили женщину", – написал он.

  • 19 марта Военная администрация города Часов Яр, расположенного примерно в 10 км к западу от Бахмута, заявила, что закончила эвакуацию всех детей из города.
  • Сегодня, 25 марта, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в последние дни на Бахмутском направлении количество боестолкновений с оккупантами уменьшилось, однако информация британской разведки об истощении россиян под Бахмутом требует более детального анализа.
Вадим Ребрина
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Часов Яр Торецк обстрел бахмут
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