Россияне обстреляли Часов Яр и Торецк из артиллерии: есть жертвы

Российские оккупанты обстреляли города Часов Яр и Торецк Донецкой области. Погибли два мирных жителя. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Россияне обстреляли Часов Яр и Торецк из артиллерии. В городе Часов Яр погиб гражданский мужчина, а в Торецке террористы убили женщину", – написал он.

19 марта Военная администрация города Часов Яр, расположенного примерно в 10 км к западу от Бахмута, заявила, что закончила эвакуацию всех детей из города.

Сегодня, 25 марта, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в последние дни на Бахмутском направлении количество боестолкновений с оккупантами уменьшилось, однако информация британской разведки об истощении россиян под Бахмутом требует более детального анализа.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.