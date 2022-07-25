Россияне обстреляли Днепропетровскую область ракетами, РСЗО и артиллерией — фото

Российские оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области ракетами, реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерией. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, россияне всю ночь атаковали регион — Никопольский район несколько раз попал под обстрел из РСЗО, противник выпустил до 40 снарядов, под ударами были Марганецкая и Мировская громады, повреждены шесть частных домов и газопровод, 10-летняя девочка получила ранения.

В Днепровском районе две ракеты попали в сельхозпредприятие в Любимовской громаде, в результате чего загорелось два ангара, пострадавших нет, спасатели потушили пожар.

Также оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии Зеленодольскую громаду в Криворожском районе, обошлось без жертв и разрушений.

Никополь за последнюю неделю неоднократно подвергался обстрелам из РСЗО. 16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты: тогда погибло два человека.

19 июля, россияне также обстреляли Никополь, выпустив более 60 ракет.

В ночь на 22 июля оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.

Читайте также: Ермак про обстрелы Днепра, Одессы и Винницы: Экономика России должна быть уничтожена

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.