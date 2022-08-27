Россияне обстреляли Харьков из "Урагана" кассетными зарядами – мэр
27.08.2022, 18:27
Иллюстративное фото (фото – ГСЧС)
Оккупанты обстреляли Харьков кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган", попали по территории промышленного предприятия. Об этом написал в Telegram мэр города Игорь Терехов.
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"Прилет в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий. Ударили кассетным "Ураганом", – сообщил Терехов.
По его данным, пострадавших от удара нет, возгорания тоже не было.
В ночь на 27 августа РФ нанесла ракетные удары по Харькову, под обстрел попала центральная часть города в Основянском и Киевском районах.
Сегодня нет оснований для обязательной эвакуации в Харьковской области, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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