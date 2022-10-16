Россияне обстреляли Никополь из артиллерии. Повреждены 30 домов, есть раненый
16.10.2022, 08:07
Фото: Валентин Резниченко / Facebook
Российские войска обстреляли из артиллерии город Никополь в Днепропетровской области. Там зафиксированы "прилеты" более 40 снарядов, рассказал глава облгосадминистрации Валентин Резниченко.
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Артиллерийский удар вызвал несколько пожаров, которые к утру удалось ликвидировать.
В результате обстрела повреждены 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1500 семей остались без света.
Погибших нет, но один 47-летний мужчина получил ранения.
Под обстрел также попал соседний Марганец, там обошлось без раненых и погибших.
- Генеральный штаб в утренней сводке 16 октября заявил, что за прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершили до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Ударам противника подверглись объекты и мирное население более чем в 30 населенных пунктах. В частности, это – Никополь и Шахтерское Днепропетровской области; Глушковка Харьковской области; Орехов и Малые Щербаки Запорожской области; Дмитровка – Киевской; Белогорка в Херсонской области и Угледар в Донецкой области.
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