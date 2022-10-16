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Россияне обстреляли Никополь из артиллерии. Повреждены 30 домов, есть раненый

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2022, 08:07
Россияне обстреляли Никополь из артиллерии. Повреждены 30 домов, есть раненый - Фото
Фото: Валентин Резниченко / Facebook

Российские войска обстреляли из артиллерии город Никополь в Днепропетровской области. Там зафиксированы "прилеты" более 40 снарядов, рассказал глава облгосадминистрации Валентин Резниченко.

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Артиллерийский удар вызвал несколько пожаров, которые к утру удалось ликвидировать.

В результате обстрела повреждены 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1500 семей остались без света.

Погибших нет, но один 47-летний мужчина получил ранения.

Россияне обстреляли Никополь из артиллерии. Повреждены 30 домов, есть раненый

Россияне обстреляли Никополь из артиллерии. Повреждены 30 домов, есть раненый

Под обстрел также попал соседний Марганец, там обошлось без раненых и погибших.

  • Генеральный штаб в утренней сводке 16 октября заявил, что за прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершили до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
  • Ударам противника подверглись объекты и мирное население более чем в 30 населенных пунктах. В частности, это – Никополь и Шахтерское Днепропетровской области; Глушковка Харьковской области; Орехов и Малые Щербаки Запорожской области; Дмитровка – Киевской; Белогорка в Херсонской области и Угледар в Донецкой области.
Андрій Водяний
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война днепропетровская область Никополь
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