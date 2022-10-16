Россияне обстреляли Никополь из артиллерии. Повреждены 30 домов, есть раненый

Российские войска обстреляли из артиллерии город Никополь в Днепропетровской области. Там зафиксированы "прилеты" более 40 снарядов, рассказал глава облгосадминистрации Валентин Резниченко.

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Артиллерийский удар вызвал несколько пожаров, которые к утру удалось ликвидировать.

В результате обстрела повреждены 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1500 семей остались без света.

Погибших нет, но один 47-летний мужчина получил ранения.

Под обстрел также попал соседний Марганец, там обошлось без раненых и погибших.

Генеральный штаб в утренней сводке 16 октября заявил, что за прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершили до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись объекты и мирное население более чем в 30 населенных пунктах. В частности, это – Никополь и Шахтерское Днепропетровской области; Глушковка Харьковской области; Орехов и Малые Щербаки Запорожской области; Дмитровка – Киевской; Белогорка в Херсонской области и Угледар в Донецкой области.

Андрій Водяний

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