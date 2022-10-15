Россия ударила по инфраструктуре Киевской области. Возможны отключения света — Укрэнерго

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области, возможны аварийные отключения света. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

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Утром 15 октября противник ударил по критической инфраструктуре региона — объект энергетики получил серьезные разрушения.

Специалисты уже работают, чтобы восстановить энергопитание Киева и области.

В Укрэнерго предупредили о возможном применении графиков аварийного отключения света. Граждан призвали экономить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00.

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Дмитро Гриниченко

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