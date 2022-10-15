Россия ударила по инфраструктуре Киевской области. Возможны отключения света — Укрэнерго
15.10.2022, 10:09
Опора ЛЭП (Фото: EPA)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области, возможны аварийные отключения света. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной энергетической компании "Укрэнерго".
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Утром 15 октября противник ударил по критической инфраструктуре региона — объект энергетики получил серьезные разрушения.
Специалисты уже работают, чтобы восстановить энергопитание Киева и области.
В Укрэнерго предупредили о возможном применении графиков аварийного отключения света. Граждан призвали экономить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00.
- Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области утром 15 октября.
- Утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатые ракеты и 24 дрона. В результате атаки погибли 11 человек, 64 получили ранения и травмы. 11 октября РФ продолжила атаковать Украину ракетами с Каспийского моря. За полдня ПВО сбила 20 российских крылатых ракет и 13 иранских дронов-камикадзе.
- Из-за обстрелов на части территории Украины проводят веерные отключения электроэнергии, украинцев призвали ограничить потребление электричества в часы пик. Частичное ограничение потребления электроэнергии будет продолжаться до стабилизации ситуации.
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