Россия нанесла ракетный удар по одной из громад Киевской области — глава ОВА
15.10.2022, 08:14
Алексей Кулеба (Фото: Алексей Кулеба/Telegram)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области утром 15 октября. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
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По его словам, одна из громад области подверглась ракетному удару россиян — на месте прилета работают специальные службы и спасатели.
По предварительным данным, жертв нет.
Кулеба призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытия, а также не фиксировать на фото и видео места попаданий.
- 10 октября РФ выпустила по Украине более 80 ракет, в том числе по Киеву. Больше половины ракет сбила ПВО.
- После этого США заявили, что ускоряют доставку в Украину первых двух систем ПВО NASAMS. Германия поставила первый из четырех комплексов ПВО IRIS-T.
- 11 октября РФ атаковала ракетами с Каспийского моря. Работали бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Нанесли удар по двум объектам энергетики во Львове.
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