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Россия нанесла ракетный удар по одной из громад Киевской области — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 08:14
Россия нанесла ракетный удар по одной из громад Киевской области — глава ОВА - Фото
Алексей Кулеба (Фото: Алексей Кулеба/Telegram)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области утром 15 октября. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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По его словам, одна из громад области подверглась ракетному удару россиян — на месте прилета работают специальные службы и спасатели.

По предварительным данным, жертв нет.

Кулеба призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытия, а также не фиксировать на фото и видео места попаданий. 

Читайте также: Россия не сможет обнаружить расположение ПВО массированными ударами — Воздушные силы

Дмитро Гриниченко
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война ракетный удар киевская область алексей кулеба
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