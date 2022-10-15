Россия нанесла ракетный удар по одной из громад Киевской области — глава ОВА

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области утром 15 октября. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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По его словам, одна из громад области подверглась ракетному удару россиян — на месте прилета работают специальные службы и спасатели.

По предварительным данным, жертв нет.

Кулеба призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытия, а также не фиксировать на фото и видео места попаданий.

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Дмитро Гриниченко

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