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Россияне обстреляли ракетами Славянск: есть убитые и раненые

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 13:27
Россияне обстреляли ракетами Славянск: есть убитые и раненые - Фото
Фото: Павел Кириленко / Telegram

Российская армия утром 27 июня обстреляла ракетами город Славянск в Донецкой области, сообщил руководитель городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

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"Утром от ракетного удара пострадали дома по ул. Торской и прилегающий к ней частный сектор. Есть убитые и раненые. Это почти центр города. Здесь нет военных объектов", — заявил Лях в Facebook.

Перед этим ночью от обстрела пострадал один из микрорайонов Славянска, в результате чего без света оказалась часть города.

Лях заявил, что Россия сражается с мирным населением и посоветовал жителям города выезжать на запад.

Срочно эвакуироваться также призывают жителей Лисичанска. "В связи с существованием реальной угрозы жизни и здоровью, призываем срочно к эвакуации. Ситуация в городе слишком тяжелая", — заявил в понедельник глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

  • 26 июня глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что российские кафиры стягивают силы в Славянск, чтобы попытаться повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка. Он опасается, что Россия будет пытаться уничтожить Славянск артиллерией.
  • Мэр Славянская Вадим Лях также говорил, что город готовится к ожидаемому в ближайшее время масштабному наступлению российской армии , а ВСУ не собираются сдавать город противнику.

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Андрей Водяный
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Донецкая область война славянск ракетный обстрел вадим лях
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