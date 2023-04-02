Россияне обстреляли Сумскую область, попали в молоковоз – два человека погибли

Российские оккупанты обстреляли утром Сумскую область, в результате погибли два человека. Об этом сообщает Сумская ОВА.

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"Ночь в Сумской области была тихой. А утром россияне били из минометов. В результате одного из обстрелов погибли люди", – говорится в сообщении.

Как отмечается, около 05:00 российские войска обстреляли территорию Новослободской общины.

"Россияне из минометов ударили по молоковозу в одном из населенных пунктов общины – два прилета. В результате обстрела погибли два человека (водитель молоковоза и экспедитор)", – сообщает областная военная администрация.

Еще два попадания из миномета зафиксировано в Краснопольской общине области.

1 апреля российские военные совершили очередной обстрел Херсона и пгт Козацкое Бериславского района. Вражеские снаряды попали в жилые дома, в результате чего погиб мужчина.

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Наталія Медведєва

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