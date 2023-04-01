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Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область: есть погибший и раненые

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 17:37
Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область: есть погибший и раненые - Фото
Фото: t.me/phogovua/1652

1 апреля российские военные совершили очередной обстрел Херсона и пгт Козацкое Бериславского района. Вражеские снаряды попали в жилые дома, в результате чего в городе погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

В поселке травмированы четверо местных. Окончательное количество потерпевших уточняется, обстрелы продолжаются, сообщили в прокуратуре.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

  • Вчера российские захватчики обстреляли мирных украинцев, пытавшихся на лодке добраться с левого берега Днепра в деоккупированный Херсон.
  • Также оккупанты обстреляли Авдеевку, в результате чего погибли два гражданских лица, в том числе младенец.
Вадим Ребрина
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