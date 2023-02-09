Россияне обустроили крематорий в Токмаке: местные жалуются на постоянный трупный запах

Россияне обустроили во временно оккупированном Токмаке Запорожской области крематорий, чтобы избавляться от тел убитых военных РФ и скрывать реальный уровень потерь. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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В сводке сказано, что россияне продолжают нести потери, и для сокрытия количества убитых оккупантов на территории предприятия "Приднепровская Биотес" в Токмаке российские захватчики обустроили мобильный крематорий.

"Местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в юго-восточном районе города, особенно ночью", – сообщает Генштаб.

Оккупанты продолжают наступать на пяти направлениях: Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Лиманском и Купянском.

Украинская авиация в течение этих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян.

Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили два пункта управления противника, два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и позицию противовоздушной обороны армии РФ, сообщает Генштаб.

В Минобороны сообщали, что за россиянами по фронту катается около пяти мобильных крематориев. Кремация проходит без какой-либо идентификации и учета тел убитых оккупантов.

По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года по 9 февраля 2023-го россияне потеряли в войне против Украины около 135 010 своих военных убитыми (+910 за последние сутки).

Оксана Житнюк

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