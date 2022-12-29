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Россияне опять ударили ракетами по инфраструктуре Харькова. Погиб человек – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 15:32
Россияне опять ударили ракетами по инфраструктуре Харькова. Погиб человек – ОВА - Фото
Олег Синегубов (Фото: ОП)

Во второй половине дня 29 декабря, россияне снова нанесли ракетный удар по Харькову и области. Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.

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"Снова бьют по Харькову. Теперь под ударом инфраструктура в Индустриальном районе", – написал в 14:31 Терехов.

По данным Синегубова, в области зафиксированы прилеты вражеских ракет, все были нацелены на объекты критической инфраструктуры.

"По предварительной информации, в результате ударов оккупантов, к сожалению, погиб 50-летний мужчина, еще двое получили ранения. Госпитализированы в среднем состоянии", – сообщил глава ОВА.

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Наталія Медведєва
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ракетный удар Харьков харьковская область олег синегубов игорь терехов
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