Россияне опять ударили ракетами по инфраструктуре Харькова. Погиб человек – ОВА

Во второй половине дня 29 декабря, россияне снова нанесли ракетный удар по Харькову и области. Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.

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"Снова бьют по Харькову. Теперь под ударом инфраструктура в Индустриальном районе", – написал в 14:31 Терехов.

По данным Синегубова, в области зафиксированы прилеты вражеских ракет, все были нацелены на объекты критической инфраструктуры.

"По предварительной информации, в результате ударов оккупантов, к сожалению, погиб 50-летний мужчина, еще двое получили ранения. Госпитализированы в среднем состоянии", – сообщил глава ОВА.

Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.

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Наталія Медведєва

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