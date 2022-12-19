Россияне паникуют из-за "ядерного оружия" ВСУ на Кинбурне. Ким: Термобарический боеприпас

Российские оккупанты в своих социальных сетях распространили панические сообщения о том, что Вооруженные Силы Украины якобы применили на Кинбурнской косе "тактическое ядерное оружие". О том, что это было, рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телеканала Эспрессо.

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По его словам, заявления оккупантов о том, что ВСУ якобы ударили по вражеским позициям на Кинбурнской косе тактическим ядерным оружием, звучат смешно. Соответствующие сообщения оккупантов появились 18 декабря.

"Это действительно смешно. Потому что это 9-килограммовый термобарический боеприпас, который доработан. Это обычный боеприпас, которым работают военные, скажем так. Но россияне настолько не ожидали, что это будет с дрона – такой вес и на такое расстояние, вот они эту панику и подняли. Потому что на видео оно выглядит серьезно. Но на самом деле это разработки наших волонтеров, которые доработали кое-что", – сказал Ким.

По его словам, сейчас волонтеры доделывают еще два-три таких боеприпаса – один поедет на Бахмутское направление, а другие будут работать на юге.

22 ноября Ким сказал, что для полной деоккупации Николаевской области нужно освободить три населенных пункта на Кинбурнской косе.

По мнению аналитиков Института по изучению войны, освобождение Кинбурнской косы позволит Украине контролировать выходы в ряд портов, увеличить военно-морскую активность и потенциально провести переправу на левый берег Днепра.

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Наталія Медведєва

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