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Россияне паникуют из-за "ядерного оружия" ВСУ на Кинбурне. Ким: Термобарический боеприпас

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 17:38
Россияне паникуют из-за
Виталий Ким (Фото: LIGA.net)

Российские оккупанты в своих социальных сетях распространили панические сообщения о том, что Вооруженные Силы Украины якобы применили на Кинбурнской косе "тактическое ядерное оружие". О том, что это было, рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телеканала Эспрессо.

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По его словам, заявления оккупантов о том, что ВСУ якобы ударили по вражеским позициям на Кинбурнской косе тактическим ядерным оружием, звучат смешно. Соответствующие сообщения оккупантов появились 18 декабря.

Россияне паникуют из-за "ядерного оружия" ВСУ на Кинбурне. Ким: Термобарический боеприпас

"Это действительно смешно. Потому что это 9-килограммовый термобарический боеприпас, который доработан. Это обычный боеприпас, которым работают военные, скажем так. Но россияне настолько не ожидали, что это будет с дрона – такой вес и на такое расстояние, вот они эту панику и подняли. Потому что на видео оно выглядит серьезно. Но на самом деле это разработки наших волонтеров, которые доработали кое-что", – сказал Ким.

По его словам, сейчас волонтеры доделывают еще два-три таких боеприпаса – один поедет на Бахмутское направление, а другие будут работать на юге.

  • 22 ноября Ким сказал, что для полной деоккупации Николаевской области нужно освободить три населенных пункта на Кинбурнской косе.
  • По мнению аналитиков Института по изучению войны, освобождение Кинбурнской косы позволит Украине контролировать выходы в ряд портов, увеличить военно-морскую активность и потенциально провести переправу на левый берег Днепра.

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Наталія Медведєва
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Кинбурнская коса виталий ким
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