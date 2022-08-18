Россияне переместили часть сил и загнали резервы на юг и под Харьков – Генштаб
Российские оккупанты согнали дополнительные силы на Харьковское и Южнобужское направления. Под Харьков оккупанты отправили одну дополнительную батальонно-тактическую группу, а на юг Украины – две. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.
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На Харьковском направлении россияне пытаются удержать занятые позиции, восстановить боеспособность понесших потери подразделений, пополнить запасы логистического обеспечения. Армия РФ пополнила группировку одной БТГр и развернула дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы.
На Краматорском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении Николаевка – Выемка. Понесли потери и отступили.
На Бахмутском направлении наступательными и штурмовыми действиями противник пытался прорвать оборону ВСУ и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении Бахмута. Попытка была неудачной, россияне отошли.
На Авдеевском направлении у армии РФ были неудачные попытки улучшить свое тактическое положение на направлениях Верхнеторецкое – Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески – Первомайское и Лозовое – Первомайское.
На Новопавловском направлении наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение в направлении Тарамчук – Водяное. Получил жесткий отпор и отступил.
На Южнобужском направлении подразделения РФ продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых позиций и недопущении контрнаступления ВСУ. Оккупанты усилили группировку двумя БТГр за счет резерва и перемещения отдельных подразделений с других направлений.
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