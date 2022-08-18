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Россияне переместили часть сил и загнали резервы на юг и под Харьков – Генштаб

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18.08.2022, 19:21
Россияне переместили часть сил и загнали резервы на юг и под Харьков – Генштаб - Фото
Российские оккупанты в Херсонской области (фото: EPA)

Российские оккупанты согнали дополнительные силы на Харьковское и Южнобужское направления. Под Харьков оккупанты отправили одну дополнительную батальонно-тактическую группу, а на юг Украины – две. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

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На Харьковском направлении россияне пытаются удержать занятые позиции, восстановить боеспособность понесших потери подразделений, пополнить запасы логистического обеспечения. Армия РФ пополнила группировку одной БТГр и развернула дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Краматорском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении Николаевка – Выемка. Понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении наступательными и штурмовыми действиями противник пытался прорвать оборону ВСУ и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении Бахмута. Попытка была неудачной, россияне отошли.

На Авдеевском направлении у армии РФ были неудачные попытки улучшить свое тактическое положение на направлениях Верхнеторецкое – Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески – Первомайское и Лозовое – Первомайское.

На Новопавловском направлении наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение в направлении Тарамчук – Водяное. Получил жесткий отпор и отступил.

На Южнобужском направлении подразделения РФ продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых позиций и недопущении контрнаступления ВСУ. Оккупанты усилили группировку двумя БТГр за счет резерва и перемещения отдельных подразделений с других направлений.

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Оксана Житнюк
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