Россияне перестали пропускать гуманитарные грузы на оккупированную территорию

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне с 3 сентября перестали пропускать автомобили с гуманитарными грузами через линию фронта.

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"Вчерашний день ознаменован тем, что на линии разграничения в Васильевке враг перестал пропускать гуманитарные грузы. Вчера все автомобили с гуманитарной помощью были развернуты и не пропущены на оккупированную территорию", – заявил он в эфире национального телемарафона в воскресенье.

Об этом также заявил городской голова Энергодара, еще одного оккупированного россиянами украинского города.

"Оккупанты не пропустили в Энергодар организованный нами гуманитарный груз. Он должен был приехать в город еще вчера, но этого не произошло. Сегодняшняя повторная попытка довезти людям необходимые им вещи тоже была безрезультатной. Рашисты просто развернули автомобили с гумгрузом назад", — говорится в Telegram–канале Дмитрия Орлова.

Он заявил, что на российском блокпосте сказали, что у жителей оккупированных территорий "есть все и даже больше".

Украина планировала отправить в Энергодар подгузники, гигиенические наборы, продукты, специфические лекарства, ткань для временного ремонта выбитых окон.

На прошлой неделе в Генштабе ВСУ заявили, что российские войска получили приказ Владимира Путина выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября.

На оккупированных территориях Украины Россия собирается провести псевдореферендумы, во время которых избирательные комиссии будут ходить по домам и квартирам.

Андрій Водяний

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