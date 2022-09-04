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Россияне перестали пропускать гуманитарные грузы на оккупированную территорию

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 10:29
Россияне перестали пропускать гуманитарные грузы на оккупированную территорию - Фото
Фото: соцсети

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне с 3 сентября перестали пропускать автомобили с гуманитарными грузами через линию фронта.

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"Вчерашний день ознаменован тем, что на линии разграничения в Васильевке враг перестал пропускать гуманитарные грузы. Вчера все автомобили с гуманитарной помощью были развернуты и не пропущены на оккупированную территорию", – заявил он в эфире национального телемарафона в воскресенье.

Об этом также заявил городской голова Энергодара, еще одного оккупированного россиянами украинского города.

"Оккупанты не пропустили в Энергодар организованный нами гуманитарный груз. Он должен был приехать в город еще вчера, но этого не произошло. Сегодняшняя повторная попытка довезти людям необходимые им вещи тоже была безрезультатной. Рашисты просто развернули автомобили с гумгрузом назад", — говорится в Telegram–канале Дмитрия Орлова.

Он заявил, что на российском блокпосте сказали, что у жителей оккупированных территорий "есть все и даже больше".

Украина планировала отправить в Энергодар подгузники, гигиенические наборы, продукты, специфические лекарства, ткань для временного ремонта выбитых окон.

Андрій Водяний
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гуманитарная помощь мелитополь Энергодар Дмитрий Орлов Иван Федоров
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