Россияне перестали пропускать гуманитарные грузы на оккупированную территорию
Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне с 3 сентября перестали пропускать автомобили с гуманитарными грузами через линию фронта.
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"Вчерашний день ознаменован тем, что на линии разграничения в Васильевке враг перестал пропускать гуманитарные грузы. Вчера все автомобили с гуманитарной помощью были развернуты и не пропущены на оккупированную территорию", – заявил он в эфире национального телемарафона в воскресенье.
Об этом также заявил городской голова Энергодара, еще одного оккупированного россиянами украинского города.
"Оккупанты не пропустили в Энергодар организованный нами гуманитарный груз. Он должен был приехать в город еще вчера, но этого не произошло. Сегодняшняя повторная попытка довезти людям необходимые им вещи тоже была безрезультатной. Рашисты просто развернули автомобили с гумгрузом назад", — говорится в Telegram–канале Дмитрия Орлова.
Он заявил, что на российском блокпосте сказали, что у жителей оккупированных территорий "есть все и даже больше".
Украина планировала отправить в Энергодар подгузники, гигиенические наборы, продукты, специфические лекарства, ткань для временного ремонта выбитых окон.
- На прошлой неделе в Генштабе ВСУ заявили, что российские войска получили приказ Владимира Путина выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября.
- На оккупированных территориях Украины Россия собирается провести псевдореферендумы, во время которых избирательные комиссии будут ходить по домам и квартирам.
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