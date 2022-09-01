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Путин приказывал полностью захватить Донбасс до 15 сентября, РФ меняет планы — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 18:22
Путин приказывал полностью захватить Донбасс до 15 сентября, РФ меняет планы — Генштаб - Фото
Алексей Громов (Фото: скриншот с видео)

Российский диктатор Владимир Путин приказывал полностью захватить Донецкую область до 15 сентября, оккупанты корректируют планы. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, на востоке противник ведет перегруппировку войск Центрального военного округа с Луганско-Донецкого на Кураховское направление, чтобы нарастить группировку. 

Он отметил, что после восстановления боеспособности россияне дополнительно ввели в бой по одной батальонно-тактической группе на Славянское и Николаевское направления. 

"Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать условия для возобновления наступления", — сказал Громов.

Представитель Генштаба подчеркнул, что оккупанты в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина насчет выхода на административные границы Донецкой области до 15 сентября. 

Читайте также: Данилов о жителях Донецка и Луганска: Им придется найти с нами общий язык, а не наоборот

Дмитро Гриниченко
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Донецкая область война Донбасс владимир путин генштаб
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