Путин приказывал полностью захватить Донбасс до 15 сентября, РФ меняет планы — Генштаб

Российский диктатор Владимир Путин приказывал полностью захватить Донецкую область до 15 сентября, оккупанты корректируют планы. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, на востоке противник ведет перегруппировку войск Центрального военного округа с Луганско-Донецкого на Кураховское направление, чтобы нарастить группировку.

Он отметил, что после восстановления боеспособности россияне дополнительно ввели в бой по одной батальонно-тактической группе на Славянское и Николаевское направления.

"Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать условия для возобновления наступления", — сказал Громов.

Представитель Генштаба подчеркнул, что оккупанты в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина насчет выхода на административные границы Донецкой области до 15 сентября.

Британская разведка заявила, что Россия значительно усилила интенсивность боевых действий на Донбассе. Это может быть связано с попытками связать украинские силы и не допустить контрнаступления.

Если РФ выиграет битву за юг и Донбасс, она попытается захватить новые территории, считают в разведке Украины.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что продвижение российской армии на Донбассе в десятки раз медленнее, чем требуют в Кремле.

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Дмитро Гриниченко

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