Данилов о жителях Донецка и Луганска: Им придется найти с нами общий язык, а не наоборот
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые были под российской оккупацией с 2014 года, придется найти общий язык со всеми украинцами, а не наоборот. Об этом он сообщил в интервью 1+1.
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На вопрос о том, как искать общий язык с украинцами, которые восемь лет прожили в оккупации, он заявил, что это им придется найти общий язык с остальными жителями Украины, а не наоборот, что является "фундаментальной вещью".
"У нас есть границы. Если кого-то не устраивают те правила и законы, которые действуют на территории Украины, то мы никого не держим. Мир большой, они могут поехать в США, Германию, куда угодно. Или в Якутию и Воркуту. Я хочу, чтобы все понимали: не мы к ним, а они к нам", — сказал Данилов.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что из-за принудительной мобилизации шахты во временно оккупированной Луганской области оказались на грани закрытия.
- У принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса изымают личные документы, чтобы остановить дезертирство.
- Военнопленный из временно оккупированного Луганска, "мобилизованный" в апреле этого года, рассказал СБУ, что боевики устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от "мобилизации" мужчин.
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