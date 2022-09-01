Данилов о жителях Донецка и Луганска: Им придется найти с нами общий язык, а не наоборот

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые были под российской оккупацией с 2014 года, придется найти общий язык со всеми украинцами, а не наоборот. Об этом он сообщил в интервью 1+1.

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На вопрос о том, как искать общий язык с украинцами, которые восемь лет прожили в оккупации, он заявил, что это им придется найти общий язык с остальными жителями Украины, а не наоборот, что является "фундаментальной вещью".

"У нас есть границы. Если кого-то не устраивают те правила и законы, которые действуют на территории Украины, то мы никого не держим. Мир большой, они могут поехать в США, Германию, куда угодно. Или в Якутию и Воркуту. Я хочу, чтобы все понимали: не мы к ним, а они к нам", — сказал Данилов.

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Дмитро Гриниченко

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