UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов о жителях Донецка и Луганска: Им придется найти с нами общий язык, а не наоборот

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 17:38
Данилов о жителях Донецка и Луганска: Им придется найти с нами общий язык, а не наоборот - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые были под российской оккупацией с 2014 года, придется найти общий язык со всеми украинцами, а не наоборот. Об этом он сообщил в интервью 1+1.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На вопрос о том, как искать общий язык с украинцами, которые восемь лет прожили в оккупации, он заявил, что это им придется найти общий язык с остальными жителями Украины, а не наоборот, что является "фундаментальной вещью".

"У нас есть границы. Если кого-то не устраивают те правила и законы, которые действуют на территории Украины, то мы никого не держим. Мир большой, они могут поехать в США, Германию, куда угодно. Или в Якутию и Воркуту. Я хочу, чтобы все понимали: не мы к ним, а они к нам", — сказал Данилов. 

Читайте также: "Еда за информацию". Оккупанты придумали новый способ принудительной мобилизации – Гайдай 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс ордло временно оккупированные территории Алексей Данилов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 