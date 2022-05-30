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Россияне похвастались пытками украинских военных в плену: фото

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 15:46
Россияне похвастались пытками украинских военных в плену: фото - Фото
Фото: Рамзан Кадыров / Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, свидетельствующее о том, что россияне пытают украинских военных в плену.

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На видео один из помощников Кадырова допрашивает двух украинских военных из 115 бригады, якобы задержанных на улицах Северодонецка. Одного из них явно избили во время или после задержания.

Кадыров добавил к видео издевательский комментарий: "Оба синяка пленник сам заработал случайно, наступив на грабли, как раз в тот момент, когда выходил из окруженного здания. Ну с кем не бывает".

  • Женевская конвенция требует от воюющих сторон гуманно обращаться с военнопленными. Они всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия или устрашения, а также от оскорблений и интереса публики.
  • Но с начала войны Украина неоднократно фиксировала нарушение этих требований со стороны России. Например, в начале апреля омбудсман Людмила Денисова сообщила, что пленных женщин-военнослужащих в Брянске раздевали догола в присутствии мужчин, заставляли приседать, обрезали волосы и постоянно проводили допросы, пытаясь сломать морально.

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Андрей Водяный
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Россия пытки кадыровцы военнопленные
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