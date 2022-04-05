Оккупанты издевались над украинскими военнопленными женщинами – омбудсмен

Среди украинских военнослужащих, освобожденных из российского плена в ходе последнего обмена, есть женщины, которых оккупанты подвергли жестокому обращению и пыткам. Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

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Военнослужащие женщины были сначала вывезены на территорию Беларуси, затем их переправили в российский Брянск, где поместили в СИЗО.

По словам Денисовой, пленных раздевали догола в присутствии мужчин, заставляли приседать, обрезали волосы и постоянно проводили допросы, пытаясь сломать морально.

Некоторых женщин-военнопленных заставляли участвовать в съемках пропагандистских сюжетов, требуя перейти на русский язык.

Омбудсмен отметила, что такие действия со стороны РФ являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины.

1 апреля в рамках обмена из плена были освобождены 86 украинских военнослужащих, среди них – 15 женщин.

Вадим Ребрина

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