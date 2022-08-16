Россияне превратили в пыточную детский приемник-распределитель в Херсоне – депутат

Оккупанты устроили пыточную тюрьму в детском приемнике-распределителе во временно оккупированном Херсоне, там содержатся десятки людей. Об этом рассказал "Суспільному" заместитель председателя Херсонского райсовета Станислав Трошин.

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Трошин сказал, что говорил с участником АТО, который сидел в этом застенке. Из его слов можно сделать вывод, что людей там держат в жутких условиях.

По его свидетельству, три дня назад в этой тюрьме находился и похищенный мэр Херсона Игорь Колыхаев.

10 августа генерал Дмитрий Марченко заявил, что Херсон будет вскоре освобожден от российских оккупантов.

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Сергей Бережной

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