Россияне превратили в пыточную детский приемник-распределитель в Херсоне – депутат
16.08.2022, 19:22
Российские оккупанты в Херсоне (фото – EPA)
Оккупанты устроили пыточную тюрьму в детском приемнике-распределителе во временно оккупированном Херсоне, там содержатся десятки людей. Об этом рассказал "Суспільному" заместитель председателя Херсонского райсовета Станислав Трошин.
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Трошин сказал, что говорил с участником АТО, который сидел в этом застенке. Из его слов можно сделать вывод, что людей там держат в жутких условиях.
По его свидетельству, три дня назад в этой тюрьме находился и похищенный мэр Херсона Игорь Колыхаев.
- 10 августа генерал Дмитрий Марченко заявил, что Херсон будет вскоре освобожден от российских оккупантов.
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